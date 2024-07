Beccato dalla polizia con 50 grammi di cocaina: arrestato pusher E' successo a Battipaglia

Un uomo F.N le sue iniziali, è stato arrestato a Battipaglia per detezione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In azione gli agenti della Polizia di Stato che, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, lo avrebbero trovato in possesso di 50 grammi di cocaina e di materiale per la pesatura e il confezionamento.