Salerno, estorsione aggravata e continuata: nei guai un minorenne Gli agenti della Polizia Postale hanno ricostruito due episodi di "truffe" ai danni di anziani

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in Istituto Penitenziario Minorile nei confronti di un giovane, all'epoca dei fatti minorenne, gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata e continuata. Il provvedimento cautelare fa leva sulle indagini condotte dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Salerno, in merito a due episodi commessi ai danni di persone anziane residenti nel Salernitano.

In particolare sono stati ricostruiti due gravi episodi subiti dalle vittime che avrebbero subito intimidazioni e minacce finalizzate ad ottenre denaro e beni preziosi in maniera illecita. Gli autori di questi reati hanno sfruttato la vulnerabilità delle loro vittime, approfittando della loro condizione di fragilità fisica e psicologica per costringerle a cedere a quelle che, di fatto, per la loro gravità erano vere e proprie richieste estorsive.

Questo fenomeno, definito "truffe agli anziani", può assumere diverse forme, ma il modus operandi è quasi sempre lo stesso: attraverso chiamate telefoniche, i malfattori, fingendosi familiari, funzionari pubblici, o appartenenti alle Forze dell'Ordine, intimoriscono le vittime, paventando loro situazioni di tale gravità che riguardano i loro familiari fingendo che si trovino in situazioni di pericolo per la loro incolumità fisica o per la loro libertà; situazioni che possono risolversi solo attraverso il tempestivo pagamento di una somma di denaro. La gravità delle situazioni paventate e l'intimidazione sottesa sono spesso tali che le vittime non possono far altro che aderire alle pretese economiche avanzate.

Si tratta, infatti, di una problematica tristemente diffusa, in cui, come nel caso specifico, più complici partecipano al reato secondo un "copione" prestabilito, che sfrutta la scaltrezza dei malintenzionati per ingannare persone scelte ad hoc, generalmente anziane, nella piena consapevolezza di poter più facilmente ingenerare in loro confusione e paura. Così, per la loro evidente fragilità, gli stessi finiscono inevitabilmente nel vortice di bugie, spesso a causa dell'isolamento e della mancanza di un adeguato supporto familiare (che peraltro gli estorsori cercano di “neutralizzare” tenendo impegnate le vittime al telefono così da impedire loro di rintracciare altri) o sociale. Inevitabile il senso di vergogna che provano le vittime nel denunciare l'inganno, poiché ciò offende la loro dignità e mette in evidenza la loro debolezza.

Questo schema, ripetuto con tragica regolarità, evidenzia una carenza di protezione e un bisogno urgente di consapevolezza pubblica. E la Polizia Postale da sempre ha svolto un ampio lavoro di prevenzione volto ad informare questa fragile utenza in ordine ai possibili rischi .

“Tale fenomeno - evidenzia in una nota la procuratrice minorile Patrizia Imperato - ha assunto una tale diffusione e provoca un così elevato allarme sociale che è in fase di approvazione un disegno di legge che prevede pene più severe per gli autori di questi vili comportamenti”.

Le indagini sono state avviate a seguito dei riscontri acquisiti dall'analisi del cellulare dell'indagato sequestrato in occasione dell'arresto, effettuato in flagranza di reato, per una tentata truffa aggravata consumata sempre ai danni di una persona anziana. Gli accertamenti sono stati effettuati dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale di Roma e hanno garantito ulteriori riscontri alle attività investigative e di riscontro operate dalla Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale di Salerno coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Salerno.