Salernitana-Foggia 2-1, Capomaggio: "Daremo l'anima per questa maglia" Il man of the match: "Siamo con Raffaele, dal mercato arriverà qualcosa"

Una doppietta pesantissima. Galo Capomaggio fa parlare il campo ma lancia messaggi fortissimi. La doppietta con il Foggia fa sorridere la Salernitana: “Non è mai facile vincere, dovevamo chiuderla ma non siamo stati bravi a realizzare il tris. Oggi però contava vincere, portare a casa punti d’oro”. La novità tattica è stata la difesa a quattro: “Lo stiamo provando in settimana dopo i buoni propositi di Picerno. Eravamo contati ma con i tre trequartisti abbiamo creato tanto. Ora sta a noi però essere più cattivi, chiudere prima le partite. Poi sono sicuro che possiamo dire la nostra: abbiamo fatto 38 punti con una squadra nuova. Abbiamo perso i due scontri diretti ma c’è stata sfortuna come il secondo tempo di Benevento dove abbiamo sbagliato”.

Parole da leader

Capomaggio poi si spende per il suo tecnico Raffaele e lancia messaggi per il mercato: “Ci siamo ambientati in maniera velocissima, ci faremmo ammazzare per questa maglia. Siamo con il mister, lo abbiamo dimostrato ribaltando le partite. Mercato? Sono sicuro che qualcuno arriverà”.

“Il mister mi ha chiesto altri tipi di prestazione”

Il mediano poi spiega anche il perché del suo rendimento: “Se guardiamo solo i gol sembrerebbe di aver fatto una grande partita. Invece il mister mi chiede prestazioni più intelligenti, scegliendo il momento giusto per colpire e non di propormi sempre con continuità. La mia migliore posizione? Per me è indifferente, a tre, a quattro, da mezzala o da play, non ho posizioni preferite”.