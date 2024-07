Nocera Inferiore: 77enne muore in strada stroncato da un malore Inutile il tentativo da parte di un medico di rianimarlo

Un malore improvviso ha stroncato un 77enne, è successo nella mattinata di ieri a Nocera Inferiore. L'uomo era in strada, stava tornando a casa, quando è improvvisamente caduto a terra. E' stato soccorso da un medico arrivato sul posto con un'ambulanza del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Molto probabilmente fatale è stato il gran caldo di queste ore.