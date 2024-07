Incendio sulle montagne di Teggiano: intervengono i vigili del fuoco Non si esclude l'origine dolosa del rogo

Ore di appresnsione per un incendio di grosse dimensioni divampato nella tarda serata di ieri sulla montagna a San Marco di Teggiano. Da chiarire le cause del rogo, in fase di accertamento, non si esclude la pista dolosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento.