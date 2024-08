Battipaglia: arrestato uno spacciatore dalla polizia E' stato beccato con hashish e cocaina

E' stato arrestato ieri, dagli agenti del Commissariato di Battipaglia, L.P., l'accusa nei suoi confronti è di detenzione ai fini di spaccio di droga.

In seguito ad una perquisizione domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di 2,450 kg di hashish, nonché 100 grammi di marijuana e materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.