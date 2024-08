Grosso incendio tra Castellabate e Perdifumo: in fiamme la vegetazione Sul posto i vigili del fuoco

Grosso incendio fra Castellabate e Perdifumo. In fiamme la vegetazione. Sul posto sono state inviate squadre dei Vigili del Fuoco da Agropoli, Eboli, Vallo della Lucania e un'autobotte da Salerno al lavoro per la messa in sicurezza dell'area. In supporto anche due squadre della protezione civile locale.