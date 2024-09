Controlli dei carabinieri in Costiera Amalfitana: multe e denunce Verifiche a Maiori, Amalfi, Ravello. Positano e Tramonti

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, a conclusione di predisposti servizi settimanali finalizzati al contrasto e alla prevenzione dei reati connessi all’uso di sostanze stupefacenti, hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio con particolare riferimento ai comuni costieri ad alta affluenza turistica, intensificando inoltre i controlli alla circolazione stradale specialmente verso le zone marittime e di villeggiatura a maggiore afflusso turistico dove sono stati istituiti numerosi posti di controllo.

Il dispositivo straordinario, che ha visto l’impiego delle Stazioni Carabinieri del luogo con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia e l’impiego di pattuglie motociclistiche, ha interessato i comuni di Maiori, Amalfi, Ravello, Positano e Tramonti si è articolato in più giorni ed in diverse fasce orarie. Nel corso dell’operazione sono stati anche amministrativamente sequestrati quantitativi di droga del tipo hashish, marijuana e cocaina e nove assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno per i provvedimenti amministrativi di competenza. Inoltre, una persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria perché alla guida del proprio veicolo rifiutava di sottoporsi ad accertamento tossicologico circa l’assunzione di sostanze stupefacenti, con patente di guida ritirata per i successivi provvedimenti di competenza. Altre due persone sono state poi deferite all’A.G. per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Comminate infine diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada.