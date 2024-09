Ferrante (Mit), Grazie a militare che ha salvato 9 persone, gesto encomiabile "Grande senso del dovere dimostrato"

“Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento al militare della Guardia Costiera che, nonostante non fosse in servizio, è intervenuto per salvare nove vite ad Acciaroli, in provincia di Salerno. Grazie alla prontezza del militare, le persone a bordo dell’imbarcazione affondata a largo della costa sono state subito soccorse: un gesto encomiabile per il grande senso del dovere dimostrato. La Guardia Costiera lavora ogni giorno per la salvaguardia delle vite in mare e rappresenta un baluardo per la sicurezza dei cittadini di cui andare orgogliosi”. Lo scrive il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante.