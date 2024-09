Mercato San Severino, tir finisce fuori strada sull'A30 e si ribalta su auto Chiusa la carreggiata sud per consentire le operazioni di messa in sicurezza

Incidente stradale poco prima delle 8:00 questa mattina sull'autostrada A30, in direzione sud, all'altezza dello svincolo per Mercato San Severino. Per cause da accertare un autoarticolato che trasportava carni ha perso il controllo invadendo la carreggiata per poi ribaltarsi su un'autovettura in transito. Miracolosamente illesi, i due passaggeri che sono riusciti ad uscire dall'abitacolo. I Vigili del Fuoco, allertati dalla Polizia Stradale, sono adesso sul posto con la squadra di Mercato San Severino e un'autogru. I passeggeri e l'autista del mezzo pesante sono stati comunque affidati alle cure del 118 per controlli. Al momento la carreggiata sud è chiusa al traffico in attesa delle procedure di recupero del mezzo. Sul posto anche il personale dell'ANAS.