Trovato con cocaina e denaro: arrestato pusher dai carabinieri E' successo ad Amalfi

I carabinieri di Amalfi hanno arrestato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" S.T..

L'uomo, secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, sarebbe stato trovato in possesso, in seguito a una perquisizione, di circa 100 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e 450 euro in contanti.