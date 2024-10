Inchiesta Giffoni Film Festival: "Chiariremo tutto e scioglieremo ogni dubbio" Nota dell'Ente Autonomo Giffoni Experience

L’Ente Autonomo Giffoni Experience in riferimento al comunicato diramato in data odierna dalla Guardia di Finanza di Napoli, precisa quanto segue: la Corte dei Conti ha dato mandato alla Guardia di Finanza di Napoli di effettuare un controllo per i servizi di trasporto negli anni 2016-2022. Abbiamo già messo a disposizione personale, atti e documenti richiesti, rispondendo ai loro rilievi con ampia disponibilità. Questa mattina ci è stato notificato, esclusivamente, un invito a dedurre con il quale la Corte dei Conti chiede le nostre controdeduzioni entro 45 giorni. Siamo certi di chiarire, insieme ai nostri legali, la nostra posizione sciogliendo qualsiasi dubbio. Siamo assolutamente fiduciosi e certi che gli atti che produrremo chiariranno la situazione e qualsiasi dubbio all’Autorità Giudiziaria Contabile.