Incidente ad Aquara, auto fuori strada: 67enne in gravi condizioni A bordo del veicolo una coppia: l'uomo è ricoverato al Ruggi

Incidente stradale ad Aquara: per cause in corso di accertamento l'auto con a bordo una coppia è finita fuori strada.

Il sinistro è avvenuto in via Kennedy. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. A preoccupare le condizioni dell'uomo, un 67enne, soccorso in eliambulanza e trasferito all'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno.