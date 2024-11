Vallo della Lucania: arrestato un 32enne per spaccio di droga In azione i carabinieri

Nella trascorsa notte, a Vallo della Lucania, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. del locale Reparto Territoriale hanno arrestato, in flagranza di reato, un 32enne del luogo per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

I Carabinieri, durante un servizio dinamico di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno perquisito l'indagato rinvenendo nella sua disponibilità sostanza stupefacente quale cocaina per circa 5,36 grammi, hashish per circa 108,56 grammi, un bilancino di precisione e la somma in contanti di euro 60 verosimilmente provento delle attività delittuose.

L'Autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania (SA) ha disposto gli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida.