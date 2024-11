Omicidio Vassallo: su Fb messaggi solidarietà per colonnello Cagnazzo "Non mollare, la verità verrà fuori", tantissimi gli attestati di stima dopo l'arresto

Oltre 70 messaggi di solidarietà, dal 'non mollare' a 'la verità verrà fuori'. Sono sempre di più, in queste ore, le persone che stanno assicurando il loro sostegno a Fabio Cagnazzo, il colonnello dei carabinieri arrestato ieri per l'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. Lo fanno scrivendo sulla sua pagina Facebook o sul gruppo "Ridateci il col. Fabio Cagnazzo". "Non ho conosciuto persona più ossequiosa della Legge rispetto a te, che da sempre ne sei con abnegazione ed umiltà un servitore. La Giustizia è degli uomini per cui può sbagliare ma poi lenta arriva", scrive Roberto mentre Salvatore aggiunge "Forza comandante, non mollare". "Il colonnello Fabio è una persona seria, ha sgominato clan camorristici, arrestato circa 200 latitanti, ora alla mercé dei mercenari. Amico è, amico resterà" scrive invece Donato. Ed ancora messaggi come "chi ha camminato con te , chi ha lottato con te , chi ha sofferto con te sa che tu sei limpido come acqua di sorgente . Posso comprendere quello che stai pensando in questo momento ma ricordati sempre che niente e nessuno potrà sporcare la tua anima e dalle infamità si esce sempre più forti". "Il tuo impegno incrollabile contro il malaffare e la tua integrità non saranno dimenticati. Sono sicuro che la giustizia trionferà, rivelando la verità e rendendo onore al tuo grande sacrificio per ciò che è giusto", aggiunge Francesco.