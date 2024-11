Incidente sulla Cilentana: coinvolti tre veicoli, chiusa la strada Sul posto personale dell'Anas, in corso i rilievi e la messa in sicurezza

Incidente sulla strada statale 18VAR “Cilentana” – in corrispondenza del km 101,000, l'Anas informa che è provvisoriamente chiuso un tratto nel territorio comunale di Agropoli. Nel sinistro, un tamponamento sulle cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti tre veicoli. La circolazione è deviata in loco.