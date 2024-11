Salerno: uomo investito da un'auto mentre attraversa la strada, è grave E' ricoverato all'ospedale Ruggi D'Aragona

Un uomo è stato investito giovedì sera in via Dei Mille, a Pastena. Stava attraversndo la strada quando un'auto lo ha travolto. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca. Il malcapitato è stato condotto all' ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno, le sue condizioni sono gravi.