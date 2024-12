Furti e rapine in farmacie e tabacchi: i carabinieri incontrano gli esercenti Definite le misure da adottare per aumentare la sicurezza

Nel pomeriggio odierno, a Battipaglia, presso la locale Compagnia Carabinieri, il comandante Samuele Bileti e il capitano Greta Astrid Gentili, comandante della

Compagnia Carabinieri di Eboli, hanno incontrato farmacisti e tabaccai in attuazione al protocollo d’intesa siglato in Prefettura a febbraio 2024 "per la prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio e nelle farmacie”, e in linea con le intese già sottoscritte in ambito prefettizio con il presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai e Federfarma. L'incontro-confronto è, infatti, finalizzato alla formazione collettiva degli operatori di settore e alla valorizzazione di attività divulgative tese a ridurre i rischi per gli esercizi in relazione a furti e rapine subiti dalle tabaccherie e dalle farmacie, con particolare riferimento alle attività congiunte da porre in essere per prevenire e contrastare tali eventi.

Sono state considerate le diverse misure adottabili, come l’implementazione dei sistemi di sicurezza passiva quali la videosorveglianza negli esercizi in collegamento diretto con le centrali operative di Carabinieri e Polizia, l’allarme antifurto con sistema fumogeno, nonché fornite una serie di indicazioni utili ad aumentare il livello di “auto-protezione” nella gestione dell’attività commerciale come l’incentivo agli strumenti di pagamento elettronico e il rafforzamento delle misure di difesa passiva.

Definiti inoltre gli aspetti procedurali e assicurato il costante monitoraggio del fenomeno, anche per individuare best practices attuative in relazione alle esigenze di sicurezza dei rivenditori di generi di monopolio e delle farmacie, i cui aderenti all’iniziativa esibiranno un adesivo con un logo distintivo e immediatamente riconoscibile per segnalare l'appartenenza a una "rete anticrimine e di sicurezza antirapina" collegata alle Forze dell’ordine. Rinnovato infine l’invito a segnalare immediatamente al numero di emergenza del 112 ogni evento subito o la presenza di persone sospette nei pressi degli esercizi commerciali, così da consentire la celere l’attivazione dei nuovi moduli operativi dinamici da parte delle Forze di polizia.