Sdegno e rabbia a Battipaglia: ladro in azione durante una serata di beneficenza Prelevata una borsa, soldi e delle carte realizzate dal comico Abbacuccio, la sindaca: "Vergogna"

Sdegno e rabbia a Battipaglia per un furto commesso durante una serata di beneficenza. A denunciare l'accaduto sono stati proprio gli organizzatori che hanno raccontato quanto successo nel teatro Giuffrè: ignoti hanno portato via parte dei soldi raccolti, delle carte realizzate dal comico Mino Abbacuccio e la borsa di una violinista.

"Siamo affranti e sconcertati", raccontano sui social i rappresentanti dell'associazione Arcobaleno Marco Iagulli. "Questa sera, durante lo spettacolo di beneficenza "I volti della Solidarietà", tenutosi a Battipaglia presso il Teatro Giuffré, un evento organizzato dall'associazione Marco Iagulli che aveva come unico scopo il sostegno e l'aiuto reciproco, si è verificato un fatto gravissimo. È stata rubata la borsa di una violinista, contenente tutti i suoi documenti personali, insieme ad altri oggetti di valore. Ma non solo. Sono state sottratte anche delle carte da gioco ideate dal comico di fama nazionale Mino Abbacuccio, del valore di 450 euro, che con grande generosità aveva messo a disposizione dell'associazione per sostenere la causa. Oltre a questo, è stata portata via anche una parte delle donazioni raccolte, seppur fortunatamente minima, ma simbolicamente preziosa per ciò che rappresenta: la fiducia e la generosità di chi ha creduto nel valore della solidarietà. Non riusciamo a capacitarci di come si possa arrivare a compiere un gesto così vile, soprattutto in un contesto nato per fare del bene. Tuttavia, crediamo ancora nel buonsenso e nella coscienza di chi ha osato tanto. Chiediamo con tutto il cuore a chiunque possa aiutare di collaborare affinché almeno la borsa della violinista e i suoi documenti vengano ritrovati. Vi preghiamo di contattarci attraverso i social dell'associazione Arcobaleno Marco Iagulli o, in qualsiasi altro modo, di farci avere la borsa e ciò che è stato sottratto. Siamo mortificati e profondamente dispiaciuti per quanto accaduto, ma continuiamo a sperare. Sperare che il bene possa prevalere, che un atto di restituzione possa sanare questo gesto, restituendo un po’ di luce a una serata che meritava di essere solo gioiosa e colma di amore. Confidiamo in voi. Il cuore della comunità saprà fare la differenza".

Rabbia manifestata anche dalla sindaca Cecilia Francese: "Doveva essere una bella e piacevole serata e così è stato per i tanti accorsi ad assistere allo spettacolo di tanti bravissimi artisti intervenuti a sostegno dell’associazione Arcobaleno Marco Iagulli. Alla fine però la spiacevole sorpresa che un senzascrupolo, ladro abbia approfittato di tale occasione per rubare oltre a parte della raccolta fondi, la borsa della violinista e le carte da gioco ideate dal comico Mino Abbacuccio. Non ci sono parole. Mi auguro che se hai possibilità di leggerci possa fare l’unica cosa che ti faccia riabilitare. Restituisci quanto preso! Vorrei ringraziare i tanti artisti intervenuti a sostegno della associazione che meritano il plauso di tutti noi per la loro esibizione".

Parole a cui ha risposto anche il comico Mino Abbacuccio: "Tutto ciò non intaccherà ciò che l’associazione unitamente al comune sta facendo di bello per i piccoli e le loro famiglie".