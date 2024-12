Scafati, trovati in casa con 500 grammi di marijuana e soldi: arrestati Ai domiciliari una 57enne e un 25enne del posto

A Scafati i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato in flagranza di reato una 57enne e un 25enne del luogo indagati per "detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio". I militari durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno rinvenuto nella disponibilità degli indagati circa 583,52 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento nonché la somma in contanti di 14.450 euro, verosimile provento dell'attività illecita. Disposti gli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.