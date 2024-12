Montecorvino Rovella: sequestrata una discarica abusiva Denunciato il responsabile per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi

Nel Comune di Montecorvino Rovella i Carabinieri del Nucleo Forestale di Giffoni Valle Piana hanno proceduto al sequestro di una vasta quantità di rifiuti smaltiti illecitamente. Circa 30 metri cubi di materiali, si tratta di rifiuti edili, parti di infissi, porzioni di cancellate arrugginite, calcinacci, legni laccati e pannelli coibentanti, alcuni dei quali pericolosi per la loro infiammabilità, sono stati rinvenuti in un’area non autorizzata.

L’indagine ha portato all’individuazione del responsabile che è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi.