Spaccia agli arresti domiciliari: arrestato dai carabinieri I militari in azione a Salerno

Il 30 dicembre a Salerno i carabinieri della stazione radiomobile del Nor della locale compagnia hanno arrestato M.F. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, già agli arresti domiciliari è stato trovato in possesso, in seguito a una perquisizione, di 35 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1500 euro in contanti.