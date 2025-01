Salerno: denunciato titolare di locale che somministra alcol ai minori Sanzionati tre esercizi pubblici per violazione dell’ordinanza sindacale per la diffusione sonora

La Squadra Amministrativa della Questura di Salerno in sinergia operativa con la locale Polizia Municipale, mercoledì 31 dicembre u.s., ha effettuato, in ambito cittadino, una serie di controlli agli esercizi commerciali al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti di settore.

Nello specifico, è stato denunciato il titolare di un esercizio pubblico per violazione dell’art.689 c.p. per aver somministrato alcol a minori di anni 16.

Inoltre sono stati sanzionati tre esercizi pubblici per la mancanza della perizia fonometrica, per violazione dell’ordinanza sindacale per la diffusione sonora, e per aver somministrato alcol a minori di 18 anni.

Sempre in ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio per le festività natalizie sono stati effettuati 2 sequestri amministrativi a carico di ignoti per vendita abusiva di fuochi d’artificio per un complessivo di 2100 kg. di materiale esplodente.