Furto all'Old Wild West di Salerno: indaga la polizia Bottino di oltre mille euro

Ancora un furto in un'attività commerciale nella notte tra giovedì e venerdì, a Salerno. I malviventi sono riusciti ad entrare nel noto pub Old Wild West, in via Wenner. Bottino di circa mille euro, i ladri sono poi fuggiti via. Sulla vicenda indaga la polizia che sta visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all'identità dei malviventi.