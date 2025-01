Salerno, rapine a mano armata nei supermercati: arrestati due avellinesi Entrambi erano già detenuti in carcere

La Squadra Mobile della Questura di Salerno, nella giornata di ieri, ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, nei confronti del 28enne Giovanni Flaminia e del 26enne Claudio Ferrante. I due, originari della città di Avellino e già detenuti in carcere, dovranno rispondere di rapina aggravata, porto abusivo di arma clandestina e ricettazione.

Secondo la ricostruzione accusatoria, lo scorso 26 settembre armati di pistola, avrebbero commesso, a breve distanza temporale, due rapine ai danni di altrettanti supermercati di Salerno (al Decò di via dei Greci e al e Conad city di via Irno), facendosi consegnare, sotto la minaccia delle armi, il denaro contenuto nelle casse, per un totale di circa 1200 euro, per poi fuggire a bordo di uno scooter.

Il giorno dopo, il 27 settembre, Flaminia e Ferrante erano stati arrestati sul raccordo Salerno-Avellino al termine di un'inseguimento: dopo aver tentato di rapinare un supermercato a Mercato San Severino, si erano dati alla fuga ma erano stati bloccati dai carabinieri.