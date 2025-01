Colpito da un malore fatale: muore operaio 48enne a Salerno E' successo nella zona industriale

Tragedia nel pomeriggio di oggi nella zona industriale di Salerno: a perdere la vita un operaio di 48 anni del Gruppo “Caramico”. L'uomo, originario di Cava de' Tirreni, è stato stroncato da un malore improvviso mentre stava lavorando.

E' successo nella zona industriale, in via Stefano Brun. A intervenire un’automedica del Volpi, i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.