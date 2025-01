Salerno, lite a lungomare: accoltellato un giovane Sul posto la Polizia e la scientifica

Mattinata di sangue a Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento, un ventenne è stato accoltellato a Lungomare Trieste. Soccoso dai sanitari del 118, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica per i rilievi tecnici. I poliziotti sarebbero già sulle tracce dell responsabile del ferimento.

In aggiornamento

Sara Botte

Filippo Notari