Furto di rifiuti a Salerno: individuati 5 stranieri I controlli sono stati disposti dal prefetto e dal questore

Nella mattinata di oggi, venerdì 31 gennaio, alle ore 4, nell'ambito di un'attività che ha visto impegnati gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno, la Polfer, la Polizia Municipale di Salerno e gli operatori di Salerno Pulita sono stati fermati ed individuati cinque cittadini di nazionalità straniera che avevano appena trafugato materiali dai rifiuti non differenziabili, conferiti in vari punti della città. I controlli sono stati disposti dal Prefetto di Salerno Francesco Esposito e dal Questore Giancarlo Conticchio in seguito a segnalazione da parte di cittadini, dell’amministrazione comunale e della stessa società che si occupa della raccolta differenziata, sulla presenza alla stazione ferroviaria e nel centro cittadino di un gruppo di persone che, dopo aver fatto razzia di oggetti da poter rivendere, aprendo le buste della spazzatura e sparpagliando il materiale in strada con ripercussioni sul degrado urbano e sulla sicurezza, si allontanano dalla città in treno. Sono in corso accertamenti per verificare la regolarità della presenza dei cittadini stranieri sul territorio italiano. Le attività congiunte proseguiranno anche nei prossimi giorni.