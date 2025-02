Sarno, 26enne resta bloccato in una cava dismessa: recuperato dopo ore Intervento complesso da parte dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno effettuato un intervento in via Muro Rotto a Sarno per soccorso un 26enne in una cava dismessa. Il giovane era rimasto bloccato in corrispondenza di una parete rocciosa mentre seguiva un sentiero, improvvisamente impossibilitato sia a proseguire che a tornare indietro. La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 17.20, il recupero è avvenuto intorno alle 22.

Alle operazioni di recupero hanno partecipato i vigili del fuoco di Sarno, Mercato San Severino, Personale Elisoccorritore di Pontecagnano, Squadra SAF sede Centrale, Squadra Saf Avellino, Squadra SAF Napoli.

Il ragazzo è stato raggiunto, recuperato e scortato in zona sicura, deambulava e non presentava ferite particolari, solo qualche escoriazione ma è stato in ogni caso affidato alle cure del 118 intervenuto e portato in ospedale per accertamenti di routine.