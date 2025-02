Salerno, ciclista travolto da ecoballa: accertamenti sul carico-killer Il 49enne era un appassionato delle due ruote, sotto choc i suoi compagni di gruppo

Saranno le indagini di Polizia e Municipale a chiarire le cause del tragico incidente avvenuto sabato mattina in via Fra' Generoso a Salerno e che è costato la vita al ciclista 49enne Domenico Campanile, ferendo in modo grave un amico 42enne. L'uomo, originario di Casagiove, era arrivato nel capoluogo di provincia in treno insieme ad un gruppo di amici con i quali avrebbe voluto raggiungere la Costiera Amalfitana. Una gita fuori porta all'insegna della grande passione per le due ruote, condivisa con gli amici del "Pezzottocicloteam & Briganti", con i quali ogni settimana Domenico - imprenditore edile - percorreva centinaia di chilometri in bicicletta.

La tappa di Salerno, però, si è trasformata in tragedia. Il 49enne, all'altezza dell'incrocio che conduce al Castello d'Arechi, è stato colpito da una delle ecoballe cadute da un camion che stava trasportando al porto i rifiuti pressati. Una tragica fatalità che non gli ha lasciato scampo.

Ora proprio sul posizionamento delle balle si stanno concentrando gli accertamenti degli investigatori. Da capire chi e come abbia effettuato il carico e se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza. Gli agenti della Municipale, tra l'altro, ieri hanno sanzionato altri due camion che trasportavano gli stessi rifiuti, in quanto le ecoballe non sarebbero state sistemate in maniera corretta. Ma la tragedia ha riacceso anche il dibattito sulla sicurezza di quel tratto di strada trafficato da tanti mezzi pesanti e sull'emergenza stradale che continua a interessare Salerno.