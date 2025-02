Terrore a Campagna: incendio in un condominio, 5 persone in ospedale Sono rimaste intossicate

Cinque persone sono rimaste intossicate in seguito ad un incendio divampato in un condominio situato al Quadrivio di Campagna. Al momento le cause del rogo non sono ancora note. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e diverse ambulanze per soccorrere i condomini rimasti intossicati che sono stati trasportati negli ospedali di Eboli, Oliveto Citra e Salerno. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato i sanitari del Vopi insieme agli operatori del 118 provenienti da provenienti da Eboli, Campagna, Serre e Capaccio. Anche la guardia Medica di Campagna ha preso parte all'intervento. Al momento le condizioni dei feriti non sono ancora note.