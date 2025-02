Morte del ciclista Domenico Campanile, lascia moglie e due figli La salma sequestrata in attesa dell'autopsia, si indaga

Proseguono le indagini sulla morte del 49enne Domenico Campanile, morto a Salerno sabato mattina schiacciato da una ecoballa di rifiuti mentre si trovava in via Fra' Generoso in bicicletta. Ancora sotto choc gli amici ciclisti che si trovavano con lui in quel momento. Si stanno accertando le responsabilità del conducente del camion che ha perso il carico. Al lavoro le forze dell'ordine.

Intanto i familiari del 49enne, originario di Casagiove, Caserta, chiedono giustizia. Domenico era un piccolo imprenditore edile ed amava la mountain bike. Lascia nel dolore la moglie e due figli. La salma del 49enne è stata sequestrata per l’autopsia mentre i mezzi coinvolti sono a disposizione della magistratura per gli accertamenti del caso.