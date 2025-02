Ciclista travolto a Salerno da ecoballa, oggi l'autopsia Proseguono le indagini, tre le persone indagate

Prosegue l'inchiesta, che vede tre indagati, della Procura di Salerno per fare chiarezza sull'incidente stradale avvenuto sabato scorso in via Fra' Generoso a Salerno quando, da un camion, sono cadute alcune ecoballe di rifiuti e una di queste ha colpito due ciclisti che, in gruppo, stavano facendo una pedalata verso la costiera amalfitana. Uno di loro, il 49enne casertano Domenico Campanile, e' morto e un altro e' rimasto gravemente ferito. Secondo quanto si e' appreso, tre persone risultano indagate, un atto propedeutico all'esecuzione dell'autopsia che sara' eseguita oggi. L'altro ciclista era stato trasportato all'ospedale di Salerno dove era stato preso in cura dai medici del reparto di chirurgia d'urgenza. Intanto, la Fiab Salerno, la Federazione italiana Ambiente e Bicicletta, dopo il grave incidente, torna a chiedere con urgenza interventi per la sicurezza di chi si sposta in bicicletta. "Gia' nel 2021 - viene ricordato - l'associazione aveva presentato all'Amministrazione comunale proposte concrete per risolvere il problema del transito obbligato sul viadotto Gatto, una strada estremamente pericolosa per i ciclisti a causa del traffico pesante e delle alte velocita'. L'assenza di alternative sicure costringe molti a percorrere in controsenso Via Benedetto Croce o a salire sui marciapiedi, con rischi evidenti per tutti gli utenti della strada. La situazione e' nota da tempo, ma nessuna soluzione concreta e' stata ancora adottata". "Le dichiarazioni dell'assessore alla Sicurezza Tringali di aprire Via Benedetto Croce alle due ruote - sottolinea Paolo Longo, presidente Fiab Salerno - va nella giusta direzione. Chiediamo all'Amministrazione di intervenire immediatamente per mettere in sicurezza l'accesso alla citta'. Non si puo' continuare a ignorare un problema che mette in pericolo ogni giorno ciclisti e pedoni".