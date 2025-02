Domato incendio al Comune di Sarno, indagini in corso L'edificio resterà oggi chiuso per motivi di sicurezza

Il Comune di Sarno resterà chiuso per l'intera giornata in seguito a un incendio divampato questa mattina in un ufficio del primo piano. Le fiamme sono state domate e la situazione è sotto controllo. "Sono in corso verifiche da parte delle forze di polizia per accertare la natura dell'episodio, mentre i vigili del fuoco e i tecnici comunali stanno valutando le condizioni dei locali interessati e dell'intero palazzo municipale", ha fatto sapere il Comune di Sarno, che resterà chiuso oggi per motivi di sicurezza "con divieto di accesso a cittadini e dipendenti fino al completamento delle verifiche strutturali". Per garantire un coordinamento efficace delle operazioni, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC). L'accesso sarà consentito esclusivamente agli addetti ai lavori, tra cui i tecnici comunali, i componenti del COC, la polizia di stato, i vigili del fuoco e i carabinieri.