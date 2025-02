Incidente stradale a Battipaglia tra auto e tir: morto 80enne Alla guida della vettura c'era la moglie, con loro anche il nipote di 15 anni

Non ce l'ha fatta l'80enne ferito gravemente in seguito ad un incidente stradale verificatosi questa mattina a Battipaglia, lungo la statale 18, nei pressi dello svincolo autostradale e di un distributore. L'auto sulla quale viaggiava con la moglie, alla guida, e il nipote di 15 anni, per cause da accertare, è finita contro un tir e poi contro un mezzo pesante parcheggiato. Pare si stesse immettendo sull'arteria. Per estrarre i feriti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Restano gravi le condizioni della donna, mentre il ragazzo, sotto choc, non è in pericolo di vita. L'80enne è deceduto all'ospedale di Salerno, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, del Vopi e della Croce Verde. In tilt per ore il traffico.