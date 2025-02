Sarno: bambina di 11 anni sola in strada di notte, denunciata la madre La piccola: "Avevo fame". Sono intervenuti i carabinieri

"Avevo fame", così si è giustificata una bambina di 11 anni trovata in strada da sola a Sarno, in piena notte. E' successo nella frazione di Lavorate. La piccola è stata notata da un gruppo di ragazzi che hanno allertato i carabinieri. I militari hanno rintracciato la madre, una 32enne di origine ucraina, denunciata per abbandono di minore.

La bambina è stata affidata a una casa famiglia su disposizione dell’autorità giudiziaria.