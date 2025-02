Paura in via dei Greci, auto finisce fuori strada e si ribalta Una donna di 63 anni è finita in ospedale

Paura nel pomeriggio in via dei Greci, a Salerno, dove un'auto si è ribaltata dopo essere finita fuori strada. L'incidente è avvenuto nei pressi del centro commerciale "Le Cotoniere". La donna che era alla guida, una 63enne, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze ed è stata condotta in ospedale per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione l'auto avrebbe urtato il marciapiede, per poi finire fuori strada e ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori dell'associazione "Strade Sicure" che hanno provveduto a ripulire la strada e mettere in sicurezza il tratto in cui si è verificato l'incidente. Non è la prima volta, purtroppo, che in quella zona si verificano sinistri, un aspetto di cui bisognerà tener conto per provare a rendere più sicura la strada che collega i comuni della Valle dell'Irno con il capoluogo.