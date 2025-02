Castelnuovo Cilento: cercano di rubare in una proprietà privata, arrestati Nei guai un 34enne, un 30enne e un 23enne, in azione i carabinieri

L'8 febbraio scorso a Castelnuovo Cilento i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato tre persone, di 34, 30 e 23 anni residenti nell'hinterland napoletano. Sono state sorprese nel pomeriggio in località Coppola mentre tentavano di rubare all’interno di una proprietà privata attrezzatura per ponteggi edili, caricandoli su un furgone. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Vallo della Lucania.