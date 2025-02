Marito e moglie travolti mentre attraversano la strada: muoiono entrambi Dopo un mese di ricovero anche la donna si è spenta in ospedale

Non ce l'ha fatta Margherita Lista, la 71enne investita a Villasanta, in Brianza, all'inizio di gennaio insieme al marito Cosimo Crisci, morto sul colpo: dopo un mese di ricovero in gravi condizioni, la donna è deceduta in ospedale. Entrambi originari di Roscigno, i due coniugi sono stati travolti mentre attraversavano la strada. "La notizia della scomparsa di Margherita ha profondamente colpito la comunità di Roscigno, dove vivono ancora numerosi parenti della coppia", si legge in una nota del Comune.

I funerali si terranno giovedì prossimo, 13 febbraio: per quel giorno il sindaco, Pino Palmieri, ha dichiarato il lutto cittadino. "Inoltre il primo cittadino - prosegue il comunicato - intende richiamare l'attenzione sull'importanza dell'educazione stradale, attraverso una lettera indirizzata alla professoressa Rita Brenca, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Parmenide di Roccadaspide. L'obiettivo è sensibilizzare i giovani sul rispetto del Codice della Strada e sui comportamenti responsabili alla guida". Tra le iniziative proposte, il sindaco suggerisce "l'organizzazione di incontri formativi rivolti agli studenti, con il coinvolgimento di esperti del settore e rappresentanti delle forze dell'ordine. I temi trattati comprenderanno l'uso corretto dei dispositivi di sicurezza come cinture e seggiolini, i pericoli legati all'uso del cellulare alla guida, le conseguenze dell'eccesso di velocità e della guida sotto l'effetto di alcol o droghe, oltre al rispetto delle regole fondamentali del Codice della Strada. L'intento è quello di trasformare questa dolorosa vicenda in un'occasione per diffondere maggiore consapevolezza e prevenire ulteriori tragedie sulle strade.