Incidente stradale a Pontecagnano: in rianimazione un motociclista E' ricoverato in rianimazione al Ruggi

Incidente stradale a Pontecagnano Faiano, grave un motociclista originario di Giffoni Valle Piana. Per cause ancora da chiarire il centauro ha urtato un furgone per poi finire con violenza sull'asfalto. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.