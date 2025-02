Terrore nel Salernitano: anziano aggredito da un branco di cani randagi È stato ferito in diverse parti del corpo, ora si trova in ospedale a Polla

Ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita il 74enne che è stato aggredito da un branco di cani randagi a Teggiano. L’uomo, mentre stava passeggiando in località Pantano, è stato colpito dai cani che lo hanno ferito agli arti superiori, inferiori e all’addome. Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato nell’ospedale di Polla dove è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso. Nella zona in cui è avvenuta l’aggressione sono intervenuti carabinieri e polizia locale. A quanto pare già nei giorni scorsi il branco era stato segnalato. Al momento però le ricerche non hanno dato alcun esito.