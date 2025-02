Salerno: sequestro complesso residenziale in costruzione a Castellabate In azione i carabinieri del Nucleo Forestale Parco

I Carabinieri del Nucleo Forestale Parco di Castellabate hanno eseguito il sequestro di un'area di circa 5mila mq e del complesso residenziale in fase di realizzazione composto da 8 abitazioni in località Lago a Santa Maria di Castellabate, frazione del comune di Castellabate (Salerno), all'interno del Parco Nazionale del Cilento. Il provvedimento emesso dalla Procura di Vallo della Lucania è stato convalidato dal gip del Tribunale vallese. Le indagini hanno fatto emergere l'illegittimità del permesso di costruire posto a base delle opere realizzate poiché, secondo l'ipotesi della Procura, comporterebbe un aumento di volumetria non consentito e l'edificazione in zone con compatibili con la destinazione residenziale.