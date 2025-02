Tragedia al Campus di Fisciano: 27enne precipita nel vuoto dal multipiano Inutili i soccorsi

Tragedia al campus di Fisciano dell'Università degli Studi di Salerno dove ha perso la vita un 27enne. Il giovane è precipitato nel vuoto dal parcheggio multipiano. Secondo i primi elementi raccolti si sarebbe trattato di un gesto volontario. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Fisciano e i sanitari dell'associazione La Solidarietà con un'auto medica e un'ambulanza. Presenti anche i rappresentanti istituzionali dell'Ateneo. Sotto choc gli studenti presenti. Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano simili tragedie in quel punto del Campus.