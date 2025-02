Tragedia sulla Statale 268: 37enne di Scafati muore in un incidente La sua auto si è scontrata con un mezzo pesante

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 268, cosiddetta del Vesuvio. A perdere la vita, nel territorio comunale di Somma Vesuviana, un 37enne che si muoveva in direzione Cercola a bordo della propria auto.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto anche un mezzo pesante. La circolazione è stata interdetta per il tempo necessario alle operazioni di recupero dei mezzi incidentati e di pulizia della strada, in particolare dal gasolio disperso dal mezzo pesante. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell'ordine.