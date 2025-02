Tragedia al Campus di Fisciano: accertamenti sul percorso accademico del 27enne Il giovane originario di Poggiomarino era stato iscritto a Economia e Managment

Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita nel campus di Fisciano dell'Università degli Studi di Salerno. Il giovane, originario di Poggiomarino, è precipitato dal quarto livello del parcheggio multipiano. Secondo gli investigatori si è trattato di un gesto volontario. Il fatto è accaduto intorno alle 15. Nonostante i soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. L'impatto con il suolo, da una decina di metri d'altezza, non ha lasciato scampo al 27enne. I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno subito avviato le indagini per ricostruire dinamica e movente. Riflettori puntati sulla carriera accademica del giovane che potrebbe essere collegata alla tragedia avvenuta nel campus di Fisciano. Da quanto si apprende, infatti, il 27enne in passato frequentava la facoltà di Economia e Managment ma la sua iscrizione sarebbe decaduta nel 2023. Prima di compiere l'estremo gesto avrebbe inviato un messaggio ai familiari. Dolore è stato espresso dal sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa che, attraverso i social, ha espresso vicinanza alla famiglia, sottolineando l'importanza di non lasciare mai nessuno da solo. Sotto choc il mondo accademico: in passato, già due volte, si erano verificati episodi analoghi nel parcheggio multipiano dell'Ateneo.