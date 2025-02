Tragico incidente a San Nicola di Centola: muore operaio 52enne L'uomo stava aiutando un amico ad effettuare alcuni lavori in giardino

Un 52enne di Battipaglia ha perso la vita a San Nicola di Centola in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto durante un intervento di potatura di alcuni alberi. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, era arrivato nel comune cilentano per aiutare un amico ad effettuare alcuni lavori in giardino. Improvvisamente un ramo avrebbe ceduto, provocando la caduta dell'operaio da un'altezza di circa due metri. L'impatto non ha lasciato scampo all'uomo, deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sapri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.