Furti in case e negozi di Pontecagnano Faiano: straniero ai domiciliari I fatti commessi tra novembre 2024 e gennaio 2025

I carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano hanno eseguito un'ordinanza applicativa, della misura cautelare degli arresti in carcere, nei confronti di E. M. J., indagato per "furti aggravati" che avrebbe compiuto, tra novembre 2024 e gennaio 2025, in diversi esercizi commerciali e abitazioni di Pontecagnano Faiano.