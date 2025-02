Capaccio, rapina artista di strada: arrestato I fatti sono avvenuti a Salerno lo scorso anno

Il 19 febbraio, a Capaccio Paestum, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa nei confronti di A.M., indagato per "rapina" che avrebbe commesso a Salerno nel 2024 ai danni di un esercente di spettacoli itineranti.