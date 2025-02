Incidente a Castel San Giorgio: nonna e nipote investite sulle strisce pedonali Sono state trasportate entrambe in ospedale

Paura nella serata di ieri a Castel San Giorgio per un incidente avvenuto in via Garibaldi. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto ha investito una donna e la sua nipotina mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali. Ad avere la peggio è stata la nonna, soccorsa dai sanitari della Croce Azzurra e trasportata in codice rosso all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La piccola, invece, è arrivata in codice giallo nel presidio ospedaliero dell’Agro. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale di Castel San Giorgio.