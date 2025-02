Tragico incidente a Pontecagnano, donna travolta ed uccisa in litoranea Ancora strade di sangue nel Salernitano: inutili i soccorsi, la donna è deceduta sul colpo

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Pontecagnano Faiano, lungo la litoranea, in via Lago Trasimeno. Ad avere la peggio è stata una 50enne, travolta ed uccisa sul colpo da un'auto. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in sella alla sua bici. Probabilmente, nel tentativo di attraversare la strada, è stata colpita in pieno da una Toyota che sopraggiungeva. L'impatto è stato violentissimo, con la vittima che è stata sbalzata sull'asfalto a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi con un'ambulanza ed un'auto medica ma i soccorsi sono risultati vani. Per la donna non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale. Purtroppo non è la prima volta che lungo la litoranea si verificano incidenti simili. Una casistica che conferma la pericolosità di quel tratto di strada, troppo spesso teatro di tragedie.